Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это было очень необычно, надеюсь, они выйдут в ЛЧ». Дель Пьеро — о сезоне «Ювентуса»

«Это было очень необычно, надеюсь, они выйдут в ЛЧ». Дель Пьеро — о сезоне «Ювентуса»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро подвёл итоги сезона для команды за тур до конца чемпионата Италии и выразил надежду, что туринцы смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на будущий год.

«Юве» борется за Лигу чемпионов. Короче говоря, в этом году произошло всего понемногу. Это было очень необычно. Я надеюсь, что они выиграют в Венеции в воскресенье или, по крайней мере, выйдут в Лигу чемпионов. Это воскресенье всколыхнёт сердца многих людей. Кто-то в конечном итоге будет праздновать, а кто-то нет», — заявил Дель Пьеро в интервью Il Bianconero.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А за тур до конца чемпионата. Подопечные Игора Тудора набрали в 37 матчах 67 очков. Отрыв от римской «Ромы» составляет одно очко, от «Лацио» — два очка. В заключительном туре «старая синьора» сыграет на выезде с «Венецией», «Рома» встретится в Турине с «Торино», а «Лацио» на своём поле примет «Лечче». Все матчи пройдут в воскресенье, 25 мая.

Материалы по теме
В «Ювентусе» ответили на вопрос о будущем Тудора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android