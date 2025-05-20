«Это было очень необычно, надеюсь, они выйдут в ЛЧ». Дель Пьеро — о сезоне «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро подвёл итоги сезона для команды за тур до конца чемпионата Италии и выразил надежду, что туринцы смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на будущий год.

«Юве» борется за Лигу чемпионов. Короче говоря, в этом году произошло всего понемногу. Это было очень необычно. Я надеюсь, что они выиграют в Венеции в воскресенье или, по крайней мере, выйдут в Лигу чемпионов. Это воскресенье всколыхнёт сердца многих людей. Кто-то в конечном итоге будет праздновать, а кто-то нет», — заявил Дель Пьеро в интервью Il Bianconero.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А за тур до конца чемпионата. Подопечные Игора Тудора набрали в 37 матчах 67 очков. Отрыв от римской «Ромы» составляет одно очко, от «Лацио» — два очка. В заключительном туре «старая синьора» сыграет на выезде с «Венецией», «Рома» встретится в Турине с «Торино», а «Лацио» на своём поле примет «Лечче». Все матчи пройдут в воскресенье, 25 мая.