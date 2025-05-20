Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Шабаб — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мармуш сравнялся с Холандом по голам в АПЛ с начала года, он перешёл в «Сити» в январе

Мармуш сравнялся с Холандом по голам в АПЛ с начала года, он перешёл в «Сити» в январе
Аудио-версия:
Комментарии

Гол в ворота «Борнмута» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги стал седьмым для нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша в этом соревновании с января нынешнего года. По этому показателю египетский футболист сравнялся со звёздным форвардом «горожан» Эрлингом Холандом, также отметившимся семью мячами в АПЛ с января.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

Мармуш перешёл в «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» 23 января. Всего в нынешнем сезоне египтянин принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Игрок «Кристал Пэлас» рассказал, о чём спросил Холанда перед незабитым пенальти «Ман Сити»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android