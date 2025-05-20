Мармуш сравнялся с Холандом по голам в АПЛ с начала года, он перешёл в «Сити» в январе

Гол в ворота «Борнмута» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги стал седьмым для нападающего «Манчестер Сити» Омара Мармуша в этом соревновании с января нынешнего года. По этому показателю египетский футболист сравнялся со звёздным форвардом «горожан» Эрлингом Холандом, также отметившимся семью мячами в АПЛ с января.

Мармуш перешёл в «Манчестер Сити» из «Айнтрахта» 23 января. Всего в нынешнем сезоне египтянин принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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