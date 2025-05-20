Дукуре уйдёт из «Эвертона» ближайшим летом

Полузащитник Абдулайе Дукуре в соцсетях объявил об уходе из «Эвертона» по окончании нынешнего сезона. Срок действия контракта игрока с клубом подошёл к концу, продлевать его стороны не будут.

«Привет, болельщики «Эвертона»! Просто хотел сказать, что по окончании нынешнего сезона покину клуб. После пяти замечательных лет моё время здесь подошло к концу.

«Эвертон» значит очень многое для меня. Очевидно, предыдущие пять лет были непростыми, игра за эту команду навсегда останется приятным воспоминанием. Конечно, мне грустно уходить, но я думаю, что пришла пора для новой главы как для меня, так и для клуба. Я всегда буду благодарен за всё то, что «Эвертон» сделал для меня», — написал хавбек в соцсетях.