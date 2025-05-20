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«Боруссия» хочет подписать Джоба Беллингема до старта клубного чемпионата мира — Бергер

«Боруссия» хочет подписать Джоба Беллингема до старта клубного чемпионата мира — Бергер
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Дортмундская «Боруссия» настаивает на подписании полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема. Как сообщает журналист Патрик Бергер в своём аккаунте в X, немецкий клуб хочет закрыть сделку как можно быстрее, чтобы англичанин смог принять участие в клубном чемпионате мира в США.

По данным источника, соглашение с игроком ещё не достигнуто. Препятствием является участие «Сандерленда» в плей-офф Чемпионшипа за выход в английскую Премьер-Лигу, где клуб Беллингема встретится в финале с «Шеффилд Юнайтед». Сообщается, что сумма сделки может составить € 25-30 млн.

Клубный чемпионат мира пройдёт с 15 июня по 13 июля. «Боруссия» начнёт турнир в группе F, где её соперниками станут «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР, японский «Ульсан Хёндэ» и бразильский «Флуминенсе». Финал плей-офф Чемпионшипа между «Шеффилд Юнайтед» и «Сандерлендом» состоится в субботу, 24 мая.

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