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Вендел не вернётся в «Зенит» до завершения сезона, он останется в Бразилии — Сантана

Вендел не вернётся в «Зенит» до завершения сезона, он останется в Бразилии — Сантана
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Полузащитник «Зенита» Вендел не вернётся в Россию до окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Vai-e-Vem-Futebol со ссылкой на журналиста Серхио Сантану в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 27-летний футболист останется в Бразилии до момента перехода в «Ботафого» грядущим летом. Клуб из Рио-де-Жанейро следит за восстановлением Вендела после травмы, полученной им в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1).

До конца сезона сине-бело-голубым осталось провести одну игру. В субботу, 24 мая, они встретятся с «Ахматом» в 30-м туре чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что полузащитник «Зенита» Вендел улетел из России с 10 чемоданами. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

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