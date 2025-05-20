Аморим: выиграть Лигу Европы в «Манчестер Юнайтед» — не особо серьёзное достижение

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о значимости для команды предстоящего финального матча Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Игра состоится 21 мая.

«Чувствуется, что атмосфера здесь (на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао, где состоится матч. — Прим. «Чемпионата») отличается.

Неделя подготовки к финалу, даже матчи с «Атлетиком» и «Лионом» на предыдущих стадиях были другими.

Когда я говорю, что это [победа в Лиге Европы] — не самое главное для клуба, то утверждаю это всерьёз. Выиграть Лигу Европы в «Манчестер Юнайтед» — не особо серьёзное достижение, извините. В этом клубе нужно стремиться к победе в АПЛ и Лиге чемпионов, но мы пока что далеки от этого», — сказал Аморим в интервью для CBS Sports.