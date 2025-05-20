Видео: Де Брёйне не забил ударом в упор в последнем матче за «Сити» на домашнем стадионе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не смог поразить ворота «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ, пробив в упор после прострела нападающего Омара Мармуша. Бельгийский футболист попал в перекладину.
Права на видео принадлежат Premier League.
Игра с «Борнмутом» является последней для 33-летнего футболиста на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.
Де Брёйне выступает в составе манкунианцев с 2015 года. За этот период он принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.
Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»:
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