Видео: Де Брёйне не забил ударом в упор в последнем матче за «Сити» на домашнем стадионе

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не смог поразить ворота «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ, пробив в упор после прострела нападающего Омара Мармуша. Бельгийский футболист попал в перекладину.

Права на видео принадлежат Premier League.

Игра с «Борнмутом» является последней для 33-летнего футболиста на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.

Де Брёйне выступает в составе манкунианцев с 2015 года. За этот период он принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»: