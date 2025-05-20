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Видео: Де Брёйне не забил ударом в упор в последнем матче за «Сити» на домашнем стадионе

Видео: Де Брёйне не забил ударом в упор в последнем матче за «Сити» на домашнем стадионе
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне не смог поразить ворота «Борнмута» в матче 37-го тура АПЛ, пробив в упор после прострела нападающего Омара Мармуша. Бельгийский футболист попал в перекладину.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2-й тайм
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

Права на видео принадлежат Premier League.

Игра с «Борнмутом» является последней для 33-летнего футболиста на домашнем стадионе «горожан» «Этихад». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.

Де Брёйне выступает в составе манкунианцев с 2015 года. За этот период он принял участие в 420 матчах во всех турнирах, в которых отметился 108 голами и 177 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

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