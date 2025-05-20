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Экс-голкипер «Ливерпуля», «Милана» и «Баварии» Рейна объявил о завершении карьеры

Экс-голкипер «Ливерпуля», «Милана» и «Баварии» Рейна объявил о завершении карьеры
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Вратарь «Комо» Пепе Рейна сообщил об уходе из футбола. Экс-голкипер сборной Испании, чемпион мира — 2010 и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) завершит карьеру в конце текущего сезона.

«Очень красивая карьера подходит к концу, очень насыщенная жизнь. Мне очень повезло из-за того, что я пережил. Я не ожидал этого, но думаю, что время пришло», — приводит слова Рейны Movistar.

Пепе Рейна является воспитанником «Барселоны». Помимо каталонского клуба, он выступал за «Вильярреал». «Ливерпуль», «Наполи», «Баварию», «Милан», «Астон Виллу» и «Лацио», а летом 2024 года подписал контракт с «Комо». В текущем сезоне в активе 42-летнего голкипера 12 матчей в Серии А и Кубке Италии, в которых он пропустил 14 мячей и две игры провёл «на ноль».

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