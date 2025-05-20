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Рэтклифф уважает Аморима и хочет сохранить его в «Манчестер Юнайтед» — The Times

Рэтклифф уважает Аморима и хочет сохранить его в «Манчестер Юнайтед» — The Times
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Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф уважает главного тренера команды Рубена Аморима и не думает о его увольнении. Об этом сообщает журналист The Times Пол Хирст.

Согласно источнику, бизнесмен и тренер каждую неделю общаются по телефону, иногда они переписываются в группах в мессенджерах, где состоят и другие члены руководства «красных дьяволов». Португалец обсуждает с англичанином матчи, направляя ему отчёты. Отмечается, что эти данные получают и футболисты.

За тур до конца сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе команды 39 очков. 21 мая манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы.

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