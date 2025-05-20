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Видео: невероятный гол Мармуша из-за пределов штрафной в матче с «Борнмутом»

Нападающий «Манчестер Сити» Омар Мармуш забил красивый гол из-за пределов штрафной в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Египетский футболист поразил ворота «вишен» на 14-й минуте встречи.

Права на видео принадлежат Premier League.

В нынешнем сезоне Мармуш принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

«Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 65 очков за 36 туров. «Борнмут» заработал 53 очка после 36 игр.

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