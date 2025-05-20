«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в первом матче в статусе обладателя Кубка Англии

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Игра была перенесена из-за финала Кубка Англии, в котором лондонцы одолели «Манчестер Сити» (1:0) Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Дэвид Уэбб. Волевую победу со счётом 4:2 одержали хозяева поля.

На 24-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Эммануэль Агбаду вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте нападающий «Пэлас» Эдди Нкетиа восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте Нкетиа оформил дубль. На 50-й минуте третий мяч хозяев забил защитник Бен Чилуэлл. На 62-й минуте форвард «волков» Йёрген Странн Ларсен отыграл один мяч. На 86-й минуте вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе установил окончательный счёт.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе столичного клуба 52 очка в 37 матчах. «Вулверхэмптон» за тур до конца чемпионата располагается на 14-й строчке с 41 очком.