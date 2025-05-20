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Кристал Пэлас — Вулверхэмптон, результат матча 20 мая 2025, счёт 4:2, АПЛ 2024-2025

«Кристал Пэлас» победил «Вулверхэмптон» в первом матче в статусе обладателя Кубка Англии
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптоном». Игра была перенесена из-за финала Кубка Англии, в котором лондонцы одолели «Манчестер Сити» (1:0) Встреча проходила на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра выступил Дэвид Уэбб. Волевую победу со счётом 4:2 одержали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
4 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 Агбаду – 24'     1:1 Нкетиа – 27'     2:1 Нкетиа – 32'     3:1 Чилуэлл – 50'     3:2 Странн Ларсен – 62'     4:2 Эзе – 86'    

На 24-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Эммануэль Агбаду вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте нападающий «Пэлас» Эдди Нкетиа восстановил равенство в счёте. На 32-й минуте Нкетиа оформил дубль. На 50-й минуте третий мяч хозяев забил защитник Бен Чилуэлл. На 62-й минуте форвард «волков» Йёрген Странн Ларсен отыграл один мяч. На 86-й минуте вингер «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе установил окончательный счёт.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе столичного клуба 52 очка в 37 матчах. «Вулверхэмптон» за тур до конца чемпионата располагается на 14-й строчке с 41 очком.

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