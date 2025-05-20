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Манчестер Сити — Борнмут 3:1, результат матча 37-го тура АПЛ 20 мая 2025 года

«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Де Брёйне на стадионе «горожан»
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Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Томас Брамэлл. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «горожан». «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

На 14-й минуте счёт в игре открыл нападающий хозяев Омар Мармуш. На 38-й минуте полузащитник Бернарду Силва укрепил преимущество «Манчестер Сити». На 89-й минуте хавбек «горожан» Нико Гонсалес довёл счёт до разгромного. На 90+7-й минуте отставание гостей сократил нападающий Дэниел Джеббисон.

Игра с «Борнмутом» стала последней для 33-летнего хавбека Кевина Де Брёйне на домашнем стадионе «горожан». По окончании нынешнего сезона бельгийский хавбек покинет клуб.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 68 очков за 37 матчей. «Борнмут» заработал 53 очка после 37 игр. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 83 очка за 37 игр.

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