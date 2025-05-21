Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм», «Челси» и «Борнмут» претендуют на молодого полузащитника «ПСЖ» — Sports Zone

«Тоттенхэм», «Челси» и «Борнмут» претендуют на молодого полузащитника «ПСЖ» — Sports Zone
Комментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Аксель Тап-Кобрисса привлёк внимание ряда английских клубов. Об этом сообщает аккаунт Sports Zone в социальной сети Х (ранее Twitter).

Речь идёт об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Борнмута». Другим претендентом на футболиста является «Байер».

В случае трансфера в «Челси» хавбек, вероятно, перейдёт в «Страсбург». Английский клуб и французский коллектив сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo.

Аксель также выступает за юношескую сборную Франции. В 20 матчах нынешнего клубного сезона Тап-Кобрисса забил три гола и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что большая часть этих матчей — на молодёжном уровне.

Материалы по теме
«ПСЖ» будет транслировать финал Лиги чемпионов на «Парк де Пренс»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android