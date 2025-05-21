«Тоттенхэм», «Челси» и «Борнмут» претендуют на молодого полузащитника «ПСЖ» — Sports Zone

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Аксель Тап-Кобрисса привлёк внимание ряда английских клубов. Об этом сообщает аккаунт Sports Zone в социальной сети Х (ранее Twitter).

Речь идёт об интересе к игроку со стороны «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» и «Борнмута». Другим претендентом на футболиста является «Байер».

В случае трансфера в «Челси» хавбек, вероятно, перейдёт в «Страсбург». Английский клуб и французский коллектив сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo.

Аксель также выступает за юношескую сборную Франции. В 20 матчах нынешнего клубного сезона Тап-Кобрисса забил три гола и отдал одну голевую передачу. Стоит отметить, что большая часть этих матчей — на молодёжном уровне.