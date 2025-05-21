Автор дубля в ворота ЦСКА Воробьёв похвалил армейцев за весенний отрезок в РПЛ

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о ничьей с ЦСКА (2:2) в дерби в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. На счету нападающего оба гола железнодорожников.

— Сложный матч, два гола ты сегодня забил, расскажи, как это было?

— Первый — Серёга [Пиняев] здорово увидел, что я оторвался на дальнюю штангу, хорошая подача была. Второй — пошли в прессинг, соперник ошибся, перехватил, пробил.

— Уже не первый раз Пиняев подаёт, ты забиваешь, связка у вас работает?

— Ну да, с Серым [Сергеем Пиняевым] разговариваем, договариваемся. Сегодня прошло всё идеально.

— Очень таймы различались, первый и второй, как думаешь, с чем это связано?

— Ну на самом деле нужно отдать должное ЦСКА. Весной они играют очень организованно, как в обороне, так и в атаке. Мы настраивались, залупили быстрые два гола и отдали инициативу. На второй тайм вышли и пропустили быстрый гол, что нельзя было делать. Это придало уверенности сопернику, и мы не смогли удержать счёт, — заявил Воробьёв в интервью официальному сайту «Локомотива».