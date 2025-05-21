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Автор дубля в ворота ЦСКА Воробьёв похвалил армейцев за весенний отрезок в РПЛ

Автор дубля в ворота ЦСКА Воробьёв похвалил армейцев за весенний отрезок в РПЛ
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Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о ничьей с ЦСКА (2:2) в дерби в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. На счету нападающего оба гола железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

— Сложный матч, два гола ты сегодня забил, расскажи, как это было?
— Первый — Серёга [Пиняев] здорово увидел, что я оторвался на дальнюю штангу, хорошая подача была. Второй — пошли в прессинг, соперник ошибся, перехватил, пробил.

— Уже не первый раз Пиняев подаёт, ты забиваешь, связка у вас работает?
— Ну да, с Серым [Сергеем Пиняевым] разговариваем, договариваемся. Сегодня прошло всё идеально.

— Очень таймы различались, первый и второй, как думаешь, с чем это связано?
— Ну на самом деле нужно отдать должное ЦСКА. Весной они играют очень организованно, как в обороне, так и в атаке. Мы настраивались, залупили быстрые два гола и отдали инициативу. На второй тайм вышли и пропустили быстрый гол, что нельзя было делать. Это придало уверенности сопернику, и мы не смогли удержать счёт, — заявил Воробьёв в интервью официальному сайту «Локомотива».

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