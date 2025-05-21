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Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 20 мая

Результаты матчей АПЛ сезона-2024/2025 20 мая
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Сегодня, 20 мая, в английской Премьер-лиге сезона-2024/2025 прошли два матча в рамках 37-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Англии 20 мая:

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» — 4:2;
«Манчестер Сити» — «Борнмут» — 3:1.

Досрочное чемпионство в АПЛ оформил «Ливерпуль». После 37 матчей у команды 83 набранных очка. «Арсенал» занимает второе место с 71 очком в 37 матчах. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити». Манкунианцы набрали 68 очков в 37 матчах. Замыкают турнирную таблицу «Саутгемптон» (12 очков), «Ипсвич Таун» (22) и «Лестер Сити» (25). Все три команды уже лишились теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ.

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