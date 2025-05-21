Обладатель «Золотого мяча» Родри вернулся на поле спустя восемь месяцев

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вышел на поле на 83-й минуте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Это появление стало первым для испанского футболиста за восемь месяцев. Напомним, Родри порвал крестообразные связки 22 сентября 2024 года в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).
В нынешнем сезоне Родри принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.
В минувшем октябре Родри выиграл награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч».
Родри приступил к тренировкам с мячом после разрыва «крестов»:
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