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Обладатель «Золотого мяча» Родри вернулся на поле спустя восемь месяцев

Обладатель «Золотого мяча» Родри вернулся на поле спустя восемь месяцев
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри вышел на поле на 83-й минуте в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1). Это появление стало первым для испанского футболиста за восемь месяцев. Напомним, Родри порвал крестообразные связки 22 сентября 2024 года в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

В нынешнем сезоне Родри принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

В минувшем октябре Родри выиграл награду лучшему игроку сезона «Золотой мяч».

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