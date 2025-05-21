Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» открыл мозаику в честь Де Брёйне, покидающего клуб

«Манчестер Сити» открыл мозаику в честь Де Брёйне, покидающего клуб
Комментарии

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику, посвящённую полузащитнику и капитану команды Кевину Де Брёйне, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Также в честь бельгийского футболиста была названа дорога, ведущая к академии «горожан».

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз завоёвывал Кубок английской лиги и три раза — Суперкубок страны. Кроме того, Де Брёйне по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
Фото
«Король Кев». Фанаты «Ман Сити» представили прощальный баннер для Де Брёйне

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android