«Манчестер Сити» открыл мозаику в честь Де Брёйне, покидающего клуб

Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику, посвящённую полузащитнику и капитану команды Кевину Де Брёйне, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Также в честь бельгийского футболиста была названа дорога, ведущая к академии «горожан».

Фото: Пресс-служба ФК «Манчестер Сити»

33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз завоёвывал Кубок английской лиги и три раза — Суперкубок страны. Кроме того, Де Брёйне по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Де Брёйне прощается с домашним стадионом «Манчестер Сити»: