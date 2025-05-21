Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было две команды, кому ещё не забивал, осталась одна». Воробьёв — о дубле в ворота ЦСКА

«Было две команды, кому ещё не забивал, осталась одна». Воробьёв — о дубле в ворота ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своих голах в ворота ЦСКА (2:2) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард оформил дубль в первой половине игры, но во втором тайме армейцы сумели сравнять счёт.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

— Помнил ли ты до матча, что ты ни разу не забивал ЦСКА?
— Да, было две команды, ЦСКА и «Краснодар», сейчас остался один «Краснодар».

— С одной стороны, ЦСКА отыгрался, с другой стороны, мог забить и третий. Чего больше, радости или досады?
— Честно, когда ведёшь 2:0, нужно удерживать, стараться забить третий. Во втором тайме у нас два-три подхода, такие, опасненькие были, надо было выжимать. И отдельно хочу сказать, Антон Митрюшкин просто суперсейв сделал, красавчик, — заявил Воробьёв в интервью официальному сайту «Локомотива».

Материалы по теме
Автор дубля в ворота ЦСКА Воробьёв похвалил армейцев за весенний отрезок в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android