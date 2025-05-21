«Было две команды, кому ещё не забивал, осталась одна». Воробьёв — о дубле в ворота ЦСКА

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о своих голах в ворота ЦСКА (2:2) в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард оформил дубль в первой половине игры, но во втором тайме армейцы сумели сравнять счёт.
— Помнил ли ты до матча, что ты ни разу не забивал ЦСКА?
— Да, было две команды, ЦСКА и «Краснодар», сейчас остался один «Краснодар».
— С одной стороны, ЦСКА отыгрался, с другой стороны, мог забить и третий. Чего больше, радости или досады?
— Честно, когда ведёшь 2:0, нужно удерживать, стараться забить третий. Во втором тайме у нас два-три подхода, такие, опасненькие были, надо было выжимать. И отдельно хочу сказать, Антон Митрюшкин просто суперсейв сделал, красавчик, — заявил Воробьёв в интервью официальному сайту «Локомотива».
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