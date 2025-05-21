Marca: «Реал» может подписать за € 58 млн Нико Уильямса, который был интересен «Барселоне»

Мадридский «Реал» крайне заинтересован в нападающем «Атлетика» Бильбао Нико Уильямсе. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочным» придётся заплатить «Атлетику» € 58 млн за досрочное расторжение контракта. Подчёркивается, что в случае перехода 22-летнего футболиста «Королевский клуб», вероятно, покинет крайний нападающий Родриго Гоэс. Также «Реал» испытывает желание подписать Уильямса, поскольку ранее интерес к нему проявляла «Барселона».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Уильямса с «Атлетиком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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