Уильям Стилл возглавит «Саутгемптон» — The Guardian

Уильям Стилл, который покинул пост главного тренера «Ланса», с высокой долей вероятности возглавит «Саутгемптон». Об этом сообщает The Guardian.

Согласно источнику, тренер может посетить матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором «святые» сыграют с «Арсеналом». Стилл ушёл из французского клуба по личным причинам, а также из-за желания чаще видеться с семьёй.

Другим претендентом на пост тренера «святых» является Данни Рёль из «Шеффилд Уэнсдей».

После отставки Ивана Юрича исполняющим обязанности тренера «Саутгемптона» стал Саймон Раск. Коллектив досрочно покинул высший дивизион английского первенства, в активе команды 12 очков.