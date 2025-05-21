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Уильям Стилл возглавит «Саутгемптон» — The Guardian

Уильям Стилл возглавит «Саутгемптон» — The Guardian
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Уильям Стилл, который покинул пост главного тренера «Ланса», с высокой долей вероятности возглавит «Саутгемптон». Об этом сообщает The Guardian.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно источнику, тренер может посетить матч 38-го тура английской Премьер-лиги, в котором «святые» сыграют с «Арсеналом». Стилл ушёл из французского клуба по личным причинам, а также из-за желания чаще видеться с семьёй.

Другим претендентом на пост тренера «святых» является Данни Рёль из «Шеффилд Уэнсдей».

После отставки Ивана Юрича исполняющим обязанности тренера «Саутгемптона» стал Саймон Раск. Коллектив досрочно покинул высший дивизион английского первенства, в активе команды 12 очков.

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