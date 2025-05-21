«Рекомендовал бы всё решить до пятницы». Генсек РФС — о допуске «Черноморца»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о лицензировании «Черноморца», который, как сообщалось, может быть не допущен до матчей Российской Премьер-Лиги в случае выхода в элитный дивизион из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ.

— Может ли как‑то РФС помочь договориться «Черноморцу» с «Сочи» по поводу стадиона?

— Вы знаете, что этот стадион региональный, он не принадлежит РФС. Он находится в собственности Краснодарского края. Как мне кажется, стадион — это важнейший вопрос. В Краснодарском крае есть как минимум два стадиона, стопроцентно готовых для участия в матчах РПЛ. Тут вопрос к руководству «Черноморца». Мне кажется, это решаемый вопрос.

— Может ли РФС выдать временную лицензию «Черноморцу»?

— Есть практика выдачи лицензий на соответствующих условиях предоставления документов к конкретной дате. Но эта дата не может быть позднее 1 июля, когда начинается новый сезон с точки зрения циклов календарей, нам нужно определять состав участников и в Первой лиге, и в РПЛ. Это теоретическая возможность. Я бы порекомендовал коллегам всё решить до пятницы.

Весь набор инфраструктурных требований призван способствовать развитию клубного профессионального футбола как продукта. Если лига его видит соответствующим образом, почему мы должны говорить, что надо понизить планку? Повысить можно, — приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

За тур до конца Мелбет Первой лиги «Черноморец» занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 61 очко. Одержав победу над «Нефтехимиком» (2:0) в 33-м туре, клуб из Новороссийска гарантировал себе попадание в стыковые матчи за право принять участие в РПЛ-2025/2026. Отставание от занимающего второе место «Торпедо» составляет три очка. Ранее сообщалось, что «Черноморец» может получить разрешение от РФС, если договорится о проведении домашних матчей следующего сезона на стадионе ФК «Сочи».