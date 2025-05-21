В «Будё-Глимт» отреагировали на невызов Хайкина в сборную России

Пресс-служба норвежского «Будё-Глимт» прокомментировала тот факт, что российский голкипер команды Никита Хайкин не попал в расширенный состав сборной России.

«К сожалению, мы не знаем, почему так случилось. Против «Тоттенхэма» в Лиге Европы он сыграл на высоком европейском уровне», — привоит слова пресс-службы норвежской команды издание Dagbladet.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Нигерии и Беларуси. Первый матч состоится уже шестого июня, начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени. Вторая игра пройдёт 10 июня, матч начнётся в 20:00 мск.