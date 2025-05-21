Григорян назвал лучшую команду РПЛ после зимней паузы

Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о лучшей команде Российской Премьер-Лиги после зимней паузы.

«Здесь нет двух мнений. Наверное, не найдётся ни одного человека, который бы не назвал ЦСКА лучшей командой весны», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После зимней паузы армейцы под руководством Марко Николича провели 11 матчей в чемпионате России, одержав семь побед и в четырёх матчах сыграв вничью. Всего беспроигрышная серия красно-синих насчитывает 13 матчей в РПЛ. За один тур до конца сезона ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (56 очков). Кроме того, ЦСКА добрался до Суперфинала Кубка России, где встретится с «Ростовом».

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