Гвардиола назвал необычное условие, при котором покинет «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об условии, из-за которого испанец может покинуть английский клуб.

«Я сказал клубу, что не хочу больших составов. Я не хочу оставлять пятерых-шестерых игроков на трибуне, мне это не нужно. Я уйду. Если они не сформируют компактный состав, я не останусь. Для моей души невозможно оставлять большое количество игроков на трибуне и не давать им играть», — приводит слова Гвардиолы журналист и инсайдер Фабрицио Романо X (ранее Twitter).

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 68 очков за 37 матчей.

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