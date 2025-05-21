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Экс-форвард «Зенита» отреагировал на слова Тикнизяна о желании покинуть «Локомотив»

Экс-форвард «Зенита» отреагировал на слова Тикнизяна о желании покинуть «Локомотив»
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Бывший футболист «Зенита» и экс-спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о словах защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, который после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) заявил, что хочет покинуть клуб и недоволен своей ролью в команде.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

«Всё это можно было сказать в кабинете у руководства клуба. Здесь однозначно накипело — нет сил терпеть, плюс матч был против его бывшей команды. И он правильно сказал. Если он раньше был игроком ротации, то сейчас им не является. Внутри он наверняка принял уже решение о смене клуба. И это шаг к тому, чтобы его отпустили, если будет предложение», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА Тикнизян выразил недовольство своим положением и заявил, что обратится с просьбой о расставании с «Локомотивом». Защитник команды был включён в заявку на игру с ЦСКА, но провёл весь матч на скамье запасных. В 2025 году он лишь однажды отыграл 90 минут в матче РПЛ — 7 марта в игре 20-го тура с «Ахматом» (1:1). В текущем сезоне «Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в таблице после 29 туров.

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