Экс-форвард «Зенита» отреагировал на слова Тикнизяна о желании покинуть «Локомотив»

Бывший футболист «Зенита» и экс-спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о словах защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, который после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) заявил, что хочет покинуть клуб и недоволен своей ролью в команде.

«Всё это можно было сказать в кабинете у руководства клуба. Здесь однозначно накипело — нет сил терпеть, плюс матч был против его бывшей команды. И он правильно сказал. Если он раньше был игроком ротации, то сейчас им не является. Внутри он наверняка принял уже решение о смене клуба. И это шаг к тому, чтобы его отпустили, если будет предложение», — сказал Корниленко в эфире «Матч ТВ».

После матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА Тикнизян выразил недовольство своим положением и заявил, что обратится с просьбой о расставании с «Локомотивом». Защитник команды был включён в заявку на игру с ЦСКА, но провёл весь матч на скамье запасных. В 2025 году он лишь однажды отыграл 90 минут в матче РПЛ — 7 марта в игре 20-го тура с «Ахматом» (1:1). В текущем сезоне «Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в таблице после 29 туров.

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