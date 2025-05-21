«Манчестер Сити» установит статую Де Брёйне возле домашнего стадиона

Руководство «Манчестер Сити» установит рядом со стадионом «Этихад» статую полузащитника и капитана команды Кевина Де Брёйне, который покинет клуб по окончании текущего сезона.

Статуя будет расположена перед одним из входов на домашний стадион «горожан».

Ранее председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак открыл мозаику, посвящённую футболисту.

Напомним, 33-летний футболист выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. За этот период он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, пять раз завоёвывал Кубок английской лиги и три раза — Суперкубок страны. Кроме того, Де Брёйне по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.