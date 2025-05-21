«Очень много ошибок». Экс-руководитель российских арбитров Егоров — о судействе в РПЛ

Экс-руководитель российских судей Александр Егоров оценил судейство в Российской Премьер-лиге.

— Как оценишь нынешний вектор судейства и работу судей в целом?

— Я, к сожалению, так глубоко не погружен. Я не знаю, какие им дают рекомендации, чтобы оценивать. Общаюсь с ребятами, очень много каши в голове. Есть «серые» зоны, когда один и тот же момент можно трактовать по-разному. Поэтому получается, что в одном туре и даже в одной игре в плюс-минус похожих ситуациях говорят разное. В одном моменте говорят, что так нельзя играть, в другом — так можно играть. В целом, я считаю, что обстановка не очень хорошая, потому что очень много ошибок, много недовольства. Понятно, что единой трактовки добиться очень тяжело, но какая-то одна линия должна быть, — сказал Егоров в интервью Фёдору Смолову в шоу «Smol Talk».

Напомним, Егоров возглавлял департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза и был президентом Федерации футбола.