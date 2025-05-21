Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о прощальном домашнем матче Де Брёйне

Гвардиола высказался о прощальном домашнем матче Де Брёйне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о прощальной домашней игре в составе «горожан» бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне. Это произошло в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

«Есть вещи, которые нельзя купить. Кевин завоевал огромную любовь благодаря всему, что он сделал для клуба на протяжении многих лет. Сегодня был его день, и мы стремились победить ради него. Всего несколько дней назад он сыграл 100 минут в финале Кубка Англии, что было нелегко. Жаль, что он не смог реализовать отличный момент — это было бы очень красиво», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

33-летний футболист является частью «Манчестер Сити» с 2015 года. За время своей карьеры в клубе он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды вынимал Кубок Англии, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок страны. Также Де Брёйне один раз завоевывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» установит статую Де Брёйне возле домашнего стадиона

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android