Гвардиола высказался о прощальном домашнем матче Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о прощальной домашней игре в составе «горожан» бельгийского полузащитника Кевина Де Брёйне. Это произошло в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).
«Есть вещи, которые нельзя купить. Кевин завоевал огромную любовь благодаря всему, что он сделал для клуба на протяжении многих лет. Сегодня был его день, и мы стремились победить ради него. Всего несколько дней назад он сыграл 100 минут в финале Кубка Англии, что было нелегко. Жаль, что он не смог реализовать отличный момент — это было бы очень красиво», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
33-летний футболист является частью «Манчестер Сити» с 2015 года. За время своей карьеры в клубе он шесть раз становился чемпионом Англии, дважды вынимал Кубок Англии, пять раз — Кубок английской лиги и трижды — Суперкубок страны. Также Де Брёйне один раз завоевывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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