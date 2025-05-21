Де Брёйне обратился к болельщикам после последней домашней игры «Ман Сити» перед уходом

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне обратился к болельщикам после матча 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1) на фоне своего ухода.

«Манчестер — это мой дом. Я приехал сюда со своей женой Мишель, чтобы остаться здесь надолго. Я не ожидал, что проведу здесь 10 лет, чтобы сделать то, что мы сделали как клуб, болельщики, мои товарищи по команде. Мы выиграли всё. Мы сделали город, клуб больше. Я хотел играть творчески, я хотел играть страстно. Я хотел насладиться футболом и надеюсь, что всем понравилось. Все здесь, в клубе и за его пределами, так сильно подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией самого себя. Для меня было большой честью играть с этими ребятами. Я обрёл столько друзей на всю жизнь», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

Напомним, Де Брёйне выступал в составе «Манчестер Сити» с 2015 года.