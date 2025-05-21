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Де Брёйне обратился к болельщикам после последней домашней игры «Ман Сити» перед уходом

Де Брёйне обратился к болельщикам после последней домашней игры «Ман Сити» перед уходом
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Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне обратился к болельщикам после матча 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1) на фоне своего ухода.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

«Манчестер — это мой дом. Я приехал сюда со своей женой Мишель, чтобы остаться здесь надолго. Я не ожидал, что проведу здесь 10 лет, чтобы сделать то, что мы сделали как клуб, болельщики, мои товарищи по команде. Мы выиграли всё. Мы сделали город, клуб больше. Я хотел играть творчески, я хотел играть страстно. Я хотел насладиться футболом и надеюсь, что всем понравилось. Все здесь, в клубе и за его пределами, так сильно подталкивали меня к тому, чтобы я стал лучшей версией самого себя. Для меня было большой честью играть с этими ребятами. Я обрёл столько друзей на всю жизнь», — приводит слова Де Брёйне Goal.com.

Напомним, Де Брёйне выступал в составе «Манчестер Сити» с 2015 года.

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