Гвардиола заплакал на прощальной церемонии, посвящённой уходу Де Брёйне из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на прощальную церемонию бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).

После матча состоялось прощальное мероприятие с чествованием бельгийца, который провёл 10 сезонов в составе английского гранда. Испанский специалист не сдержал эмоций и пустил слезу во время показа видео о Кевине.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний Кевин Де Брёйне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время стал шестикратным чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги и трижды становился обладателем Суперкубка страны. Кроме того, он имеет в своем активе победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Материалы по теме Гвардиола высказался о прощальном домашнем матче Де Брёйне

Самые скандальные футболисты в истории: