Гвардиола заплакал на прощальной церемонии, посвящённой уходу Де Брёйне из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на прощальную церемонию бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).
После матча состоялось прощальное мероприятие с чествованием бельгийца, который провёл 10 сезонов в составе английского гранда. Испанский специалист не сдержал эмоций и пустил слезу во время показа видео о Кевине.
Фото: Кадр из трансляции
33-летний Кевин Де Брёйне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время стал шестикратным чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги и трижды становился обладателем Суперкубка страны. Кроме того, он имеет в своем активе победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
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