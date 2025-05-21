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Гвардиола заплакал на прощальной церемонии, посвящённой уходу Де Брёйне из «Ман Сити»

Гвардиола заплакал на прощальной церемонии, посвящённой уходу Де Брёйне из «Ман Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально отреагировал на прощальную церемонию бельгийского полузащитника «горожан» Кевина Де Брёйне в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

После матча состоялось прощальное мероприятие с чествованием бельгийца, который провёл 10 сезонов в составе английского гранда. Испанский специалист не сдержал эмоций и пустил слезу во время показа видео о Кевине.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний Кевин Де Брёйне выступал за «Манчестер Сити» с 2015 года. За это время стал шестикратным чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги и трижды становился обладателем Суперкубка страны. Кроме того, он имеет в своем активе победы в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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