Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне поделился эмоциями от незабитого гола в последнем домашнем матче за «Ман Сити»

Де Брёйне поделился эмоциями от незабитого гола в последнем домашнем матче за «Ман Сити»
Комментарии

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал незабитый мяч в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1). В игровом моменте бельгиец мог забивать в пустые ворота, но промахнулся и попал в штангу.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

«Это было ужасно, ужасно. Нет никаких оправданий. Мой сын сегодня будет очень строг со мной. Я думаю, что жизнь и карьера — это путешествие, в котором бывают взлёты и падения, и нужно проживать каждый момент и наслаждаться им», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. По окончании текущего сезона игрок покинет команду.

Материалы по теме
Фото
Гвардиола заплакал на прощальной церемонии, посвящённой уходу Де Брёйне из «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android