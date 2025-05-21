Де Брёйне поделился эмоциями от незабитого гола в последнем домашнем матче за «Ман Сити»
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Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал незабитый мяч в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1). В игровом моменте бельгиец мог забивать в пустые ворота, но промахнулся и попал в штангу.
Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14' 2:0 Б. Силва – 38' 3:0 Гонсалес – 89' 3:1 Джеббисон – 90+6'
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'
«Это было ужасно, ужасно. Нет никаких оправданий. Мой сын сегодня будет очень строг со мной. Я думаю, что жизнь и карьера — это путешествие, в котором бывают взлёты и падения, и нужно проживать каждый момент и наслаждаться им», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.
Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. По окончании текущего сезона игрок покинет команду.
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