Де Брёйне поделился эмоциями от незабитого гола в последнем домашнем матче за «Ман Сити»

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал незабитый мяч в матче 37-го тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1). В игровом моменте бельгиец мог забивать в пустые ворота, но промахнулся и попал в штангу.

«Это было ужасно, ужасно. Нет никаких оправданий. Мой сын сегодня будет очень строг со мной. Я думаю, что жизнь и карьера — это путешествие, в котором бывают взлёты и падения, и нужно проживать каждый момент и наслаждаться им», — приводит слова Де Брёйне Sky Sports.

Напомним, Де Брёйне выступает в составе «Манчестер Сити» с 2015 года. По окончании текущего сезона игрок покинет команду.