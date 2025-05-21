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Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ман Сити» попасть в ЛЧ за тур до завершения АПЛ

Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ман Сити» попасть в ЛЧ за тур до завершения АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе своей команды за зону Лиги чемпионов за тур до окончания сезона-2024/2025 в английской Премьер-лиге. Напомним, в игре 37-го тура «горожане» переиграли «Борнмут» (3:1).

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Мармуш – 14'     2:0 Б. Силва – 38'     3:0 Гонсалес – 89'     3:1 Джеббисон – 90+6'    
Удаления: Ковачич – 67' / Кук – 73'

«К сожалению, мы не смогли добыть три очка в игре против «Саутгемптона». Если бы не тот матч, уже сейчас лигачемпионская задача была бы решена. В воскресенье у нас встреча с непростым соперником. Мы отправляемся в Лондон с целью одержать победу и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 68 очков после 37 матчей. Чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов «горожане» не должны опуститься ниже пятого места.

В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет с лондонским «Фулхэмом».

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