Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ман Сити» попасть в ЛЧ за тур до завершения АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о борьбе своей команды за зону Лиги чемпионов за тур до окончания сезона-2024/2025 в английской Премьер-лиге. Напомним, в игре 37-го тура «горожане» переиграли «Борнмут» (3:1).

«К сожалению, мы не смогли добыть три очка в игре против «Саутгемптона». Если бы не тот матч, уже сейчас лигачемпионская задача была бы решена. В воскресенье у нас встреча с непростым соперником. Мы отправляемся в Лондон с целью одержать победу и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 68 очков после 37 матчей. Чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов «горожане» не должны опуститься ниже пятого места.

В следующем матче «Манчестер Сити» в гостях сыграет с лондонским «Фулхэмом».

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