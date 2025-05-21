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Григорян назвал фаворита чемпионской гонки за тур до окончания РПЛ

Григорян назвал фаворита чемпионской гонки за тур до окончания РПЛ
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Российский тренер Александр Григорян поделился мнением о борьбе за титул в чемпионате России сезона-2024/2025 за тур окончания, где с разницей в одно очко конкурируют «Краснодар» и «Зенит».

«Краснодар» сможет выдержать давление. Но, правда, критерий, по которому я прихожу к такому выводу, не совсем логичный. По самоотдаче и целеустремленности «Краснодар» заслужил больше, чем «Зенит». Было много матчей, где они даже после игр с аутсайдерами просто валились на поле», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 64 очка после 29 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 63 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (56).

В 30-м туре РПЛ «быки» дома сыграют с «Динамо», а «Зенит» встретится на своём поле с «Ахматом».

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