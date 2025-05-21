Названа главная трансферная цель «Аль-Иттихада», за которую клуб готов заплатить € 120 млн

Руководство «Аль-Иттихада» намерено купить полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса, которого считают своей главной трансферной целью на следующий сезон. За бразильского игрока саудовский клуб готов заплатить € 120 млн. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, Алексис Малавольта, агент Гимарайнса, на прошлой неделе был в Саудовской Аравии и встречался с руководством «Аль-Иттихада».

Отмечается также, что в подписании бразильца заинтересован «Аль-Хиляль», который рассматривается как запасной вариант, если не удастся получить Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Гимарайнс принял участие в 46 матчах, где отметился пятью голами и восемью результативными передачами.