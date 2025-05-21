Журналист AS Марото опроверг слухи, что «Реал» подпишет экс трансферную цель «Барселоны»

Между мадридским «Реалом» и крайним нападающим «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом нет никаких контактов. Об этом сообщает журналист AS Хоакин Марото в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на сообщения издания Marca, что мадридский гранд готов заплатить «Атлетику» € 58 млн за досрочное расторжение контракта с испанским вингером, «Реал» не рассматривает данный вариант.

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» испытывает желание подписать Уильямса, поскольку ранее интерес к нему проявляла «Барселона». Также клуб ради этой сделки готов расстаться с бразильцем Родриго Гоэсом.

В текущем сезоне 22-летний вингер сыграл в 44 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Срок действия контракта Уильямса с «Атлетиком» истекает летом 2027 года. По данным, представленным на сайте Transfermarkt, рыночная цена игрока составляет € 70 млн.

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: