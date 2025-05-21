«Не хочет, чтобы я ему писал». Сон Хын Мин — об общении с Кейном после его первого трофея

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин признался, что не общался с форвардом «Баварии» Гарри Кейном после его первого трофея в карьере.

«Он в отпуске, поэтому не хочет, чтобы я ему писал», — приводит слова Сона BBC.

Кейн ранее стал чемпионом Германии в составе мюнхенской «Баварии». Для 31-летнего английского футболиста этот трофей стал первым в его профессиональной карьере. Форвард забил 26 голов в 31 матче сезона Бундеслиги.

Сон Хын Мин и Кейн выступали вместе за «Тоттенхэм» с 2015 по 2023 год. Южнокорейский футболист забил за английский клуб 173 гола, а на счету Кейна 280 мячей.