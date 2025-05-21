Дэвид Бекхэм высказался о ситуации в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм выступил с поддержкой в адрес главного тренера английской команды Рубена Аморима.

«Считаю, у нас сейчас очень хороший тренер. У нас много людей, которые стремятся вернуть стабильность клубу. Но больше всего наших болельщиков волнует то, что происходит на поле — и то, что сейчас происходит на поле, людям не нравится, нашим фанатам это не по душе.

Но есть одна вещь: наши болельщики приходят на стадион каждую неделю. На трибунах 74 тысячи человек — вне зависимости от того, как мы играем и кто выходит на поле. Тренер это знает, он это понимает. Именно поэтому мне нравится Рубен, считаю, что у него здесь есть настоящий шанс.

Он молодой тренер, но уже добился успеха и обладает отличным опытом для своего возраста. Думаю, он внесёт те изменения, которые действительно необходимы.

Думаю, Рубена определённо нужно поддержать в вопросе приглашения тех игроков, которых он хочет. Ему нужно дать карт-бланш как тренеру, чтобы он мог сформировать свою команду и внедрить свою философию. Он уже начал это делать, но я думаю, что, когда у него появится свой штаб и нужные игроки, тогда вы увидите нечто другое», — приводит слова Бекхэма The Athletic.

«Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в АПЛ за тур до конца сезона. 21 мая манкунианцы сыграют с «Тоттенхэмом» в финале Лиги Европы.