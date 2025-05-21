Беллингем перенесёт операцию и пропустит три месяца — The Athletic

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем перенесёт операцию на плече после завершения клубного чемпионата мира. Английский футболист испытывает дискомфорт с ноября 2023 года, играя с фиксирующей повязкой.

Как сообщает The Athletic, хирургическое вмешательство запланировано после окончания турнира, который пройдёт с 15 июня по 13 июля в США. На групповом этапе «Реал» встретится с «Аль-Хилялем», «Пачукой» и «Ред Булл Зальцбург» (группа H).

По информации источника, восстановление после операции может занять около 12 недель. Таким образом, Беллингем, вероятно, пропустит старт следующего сезона Ла Лиги.

Операцию планируют провести в той же клинике, где в этом сезоне оперировались Ферлан Менди, Антонио Рюдигер и Эдер Милитао.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 14 результативных передач. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2029 года.