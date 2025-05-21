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«Спартак» поздравил фанатку, у которой начались роды во время матча с «Ростовом»

«Спартак» поздравил фанатку, у которой начались роды во время матча с «Ростовом»
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«Спартак» поздравил семью болельщицы, у которой начались роды на стадионе «Лукойл Арена» в Москве во время финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
15 мая 2025, четверг. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Максименко – 31'     1:1 Гарсия – 76'     1:2 Комличенко – 78'    
Удаления: Угальде – 85', Умяров – 90+5' / нет

«Посетили выписку молодой мамы Майи и её мужа Дмитрия в Воскресенске и подарили родителям клубный набор новорождённого. Желаем дочке Дарье здоровья и всего наилучшего! Ждём на стадионе», — написала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Спартака»

Фото: телеграм-канал «Спартака»

«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 1:2 и вылетел из турнира. В Суперфинале Кубка России ростовчане встретятся с ЦСКА. Матч состоится 1 июня и пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.

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