«Спартак» поздравил фанатку, у которой начались роды во время матча с «Ростовом»

«Спартак» поздравил семью болельщицы, у которой начались роды на стадионе «Лукойл Арена» в Москве во время финального матча Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«Посетили выписку молодой мамы Майи и её мужа Дмитрия в Воскресенске и подарили родителям клубный набор новорождённого. Желаем дочке Дарье здоровья и всего наилучшего! Ждём на стадионе», — написала пресс-служба «Спартака» в телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал «Спартака»

«Спартак» проиграл «Ростову» со счётом 1:2 и вылетел из турнира. В Суперфинале Кубка России ростовчане встретятся с ЦСКА. Матч состоится 1 июня и пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 18:00 мск.