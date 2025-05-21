Сергей Корниленко: у Тикнизяна накипело, нет сил терпеть. Наверняка уже решил сменить клуб

Бывший нападающий и бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал эмоциональное высказывание полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна о своём положении в команде после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Моё мнение, что всё это можно было сказать в кабинете у руководства клуба. Здесь однозначно накипело — нет сил терпеть, плюс матч был против его бывшей команды. И он правильно сказал. Если он раньше был игроком ротации, то сейчас им не является. Внутри он наверняка принял уже решение о смене клуба. И это шаг к тому, чтобы его отпустили, если будет предложение», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

26-летний фланговый хавбек сборной Армении Наир Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года, сумма трансферной компенсации по данным Transfermarkt составила € 5,5 млн. В текущем сезоне на его счету 33 матча за клуб во всех турнирах, два гола и четыре результативных паса. В трёх последних матчах РПЛ Тикнизян не принял участия, дважды оставшись в запасе и не попав в заявку на выездную игру 28-го тура РПЛ с воронежским «Факелом» (1:0).

Материалы по теме Тикнизян: я стал изгоем и чувствую себя последним говном — хочу перемен летом

Видео: Разговор Баринова с фанатами «Локомотива» после вылета из Кубка