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Воспитанник «Реала» разнёс игру команды: любой клуб забивал им по три гола

Воспитанник «Реала» разнёс игру команды: любой клуб забивал им по три гола
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Воспитанник «Реала» Даниэль Парехо, ныне выступающий за «Вильярреал», раскритиковал игру мадридской команды в нынешнем сезоне.

«Реал»— это «Реал», и он всегда умудряется оставаться наверху. У них великолепные футболисты, которые могут выиграть матч за две атаки. Но если честно, в этом сезоне мне совсем не понравилась игра команды — ни в тактическом плане, ни в обороне… Это была очень слабая команда в защите. Любой клуб забивал им два-три мяча.

«Реал» выглядел очень уязвимым, но справедливости ради стоит отметить, что у команды были серьёзные кадровые потери, которых так и не удалось компенсировать. В этом сезоне клуб выступал на очень, очень, очень низком уровне, если сравнивать с тем, на что способен этот состав», — приводит слова Парехо Cadena SER.

«Реал» займет второе место в этом сезоне чемпионата Испании. В Лиге чемпионов клуб вылетел на стадии 1/4 финала от «Арсенала».

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