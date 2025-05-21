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«Что за бред происходит?» Тренер «Алании» Спартак Гогниев — о судействе в Первой лиге

«Что за бред происходит?» Тренер «Алании» Спартак Гогниев — о судействе в Первой лиге
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев остался недоволен судейством в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 33-й тур
19 мая 2025, понедельник. 18:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Казанцев – 73'     1:1 Тананеев – 90+4'    

Клуб из Владикавказа пропустил гол на 90+4-й минуте встречи. Ранее «Алания» вылетела из турнира.

«У нас судьи судят как хотят. В одну сторону все свистки! Все фолы, все угловые. Сегодня к своей команде вообще претензий нет. Переиграли полностью эту команду, вели заслуженно и дотерпели бы, если бы не это судейство. Всё мелкое — всё туда свистит! Мы уже вылетели, чего нас трогать?! Лига, посмотрите, что происходит! Что за бред происходит? Посмотрите, судят как! Мы вылетаем сейчас, хотя у нас очков должно было быть больше, чем у «КАМАЗа», ёлки-палки! С таким судейством… Любую игру возьмите, с кем мы играли. Вы судить можете нормально?!

Мы всё время обсуждаем не футбол, а судей! «Алания» в каждой игре судей обсуждает! Мне надоело это уже! Почему я должен молчать?!» — приводит слова Гогниева телеграм-канал Первой лиги.

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