«Что за бред происходит?» Тренер «Алании» Спартак Гогниев — о судействе в Первой лиге

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев остался недоволен судейством в матче 33-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» (1:1).

Клуб из Владикавказа пропустил гол на 90+4-й минуте встречи. Ранее «Алания» вылетела из турнира.

«У нас судьи судят как хотят. В одну сторону все свистки! Все фолы, все угловые. Сегодня к своей команде вообще претензий нет. Переиграли полностью эту команду, вели заслуженно и дотерпели бы, если бы не это судейство. Всё мелкое — всё туда свистит! Мы уже вылетели, чего нас трогать?! Лига, посмотрите, что происходит! Что за бред происходит? Посмотрите, судят как! Мы вылетаем сейчас, хотя у нас очков должно было быть больше, чем у «КАМАЗа», ёлки-палки! С таким судейством… Любую игру возьмите, с кем мы играли. Вы судить можете нормально?!

Мы всё время обсуждаем не футбол, а судей! «Алания» в каждой игре судей обсуждает! Мне надоело это уже! Почему я должен молчать?!» — приводит слова Гогниева телеграм-канал Первой лиги.