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21 мая главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты АПЛ, плей-офф НХЛ, МХЛ, НБА, Кубок Стэнли, ЧМ-2025

«Сити» победой проводил Де Брёйне, «Флорида» выиграла в полуфинале КС. Главное к утру
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«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Кевина Де Брёйне за «горожан» на своём стадионе, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах выиграла первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли, «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Миннесоту» в первой игре полуфинальной серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Де Брёйне на стадионе «горожан».
  2. «Флорида» выиграла у «Каролины» первый матч полуфинала Кубка Стэнли, у Бобровского 31 сейв.
  3. «Оклахома» победила «Миннесоту» в первом полуфинале плей-офф НБА, Шей набрал 31 очко.
  4. Вендел не вернётся в «Зенит» до завершения сезона, он останется в Бразилии — Сантана.
  5. Сергей Бобровский вышел в единоличные лидеры сезона в Кубке Стэнли среди вратарей.
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  7. «Манчестер Сити» установит статую Де Брёйне возле домашнего стадиона.
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