«Сити» победой проводил Де Брёйне, «Флорида» выиграла в полуфинале КС. Главное к утру

«Манчестер Сити» победил «Борнмут» в прощальном матче Кевина Де Брёйне за «горожан» на своём стадионе, «Флорида Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах выиграла первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли, «Оклахома-Сити Тандер» разгромила «Миннесоту» в первой игре полуфинальной серии плей-офф НБА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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