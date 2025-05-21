Корниленко оценил шансы «Динамо» выиграть у «Краснодара»

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

«Матч будет при переполненном стадионе. В нём будет решаться ещё и судьба чемпионства. Шансы у «Динамо» есть, но не всё уже зависит от них. Они будут думать о победе, чтобы помешать «Краснодару» выиграть золото и самим залезть в тройку. Это единственный шанс для них успешно завершить сезон», — сказал Корниленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар» и «Динамо» сыграют 24 мая, начало матча — в 16:30 мск. Команда Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 64 очка. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко. «Динамо» с 56 очками располагается на четвёртой строчке.