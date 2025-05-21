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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Де Брёйне отреагировал на статую в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»

Де Брёйне отреагировал на статую в свою честь возле стадиона «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о статуе, которую установят в его честь рядом со стадионом «Этихад».

«Это означает, что я навсегда останусь частью этого клуба. Я всегда буду связан с ним, и когда бы ни вернулся — с семьёй, друзьями или детьми, — смогу увидеть себя на этом стадионе. Моё присутствие здесь останется навсегда.

Если говорить о жизни, которую мы прожили с женой и детьми, то, пожалуй, лучше всего её описывает слово «гармония». Мы действительно стали частью этого места. Мы понимаем, чего добился клуб и почему он занимает столь важное место в сердцах людей. Вместе с вами мы строим светлое будущее», — приводит слова Де Брёйне BBC.

Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. 30 июня 2025 года у бельгийского футболиста истечёт контракт, после чего он уйдёт из клуба.

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