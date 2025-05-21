Бывший футболист ЦСКА Лайзанс: Акинфеев может спокойно играть ещё 20 лет

Бывший футболист московского ЦСКА Юрис Лайзанс высказался об игре команды, отметив 39-летнего голкипера Игоря Акинфеева.

«У ЦСКА всё в порядке — команда потихоньку прогрессирует, стремится вперёд и, как обычно, к высоким местам. ЦСКА — это команда. Все делают своё дело: кто-то меньше, а кто-то больше. Думаю, Игорь Акинфеев может спокойно играть ещё 20 лет!» — сказал Лайзанс в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 64 очка.