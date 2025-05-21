Тренер «Тоттенхэма»: с первого дня мы верили, что можем успешно выступить в Лиге Европы

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о текущем сезоне перед финалом Лиги Европы. Сегодня, 21 мая, команда встретится с «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У нас было много неудач в этом сезоне. Надо это признать. Даже в Европе на ранних стадиях нам приходилось иногда выпускать молодёжь в гостевых матчах и добиваться результатов. Мы весь год сталкивались с трудностями, которые в основном были связаны с травмами.

В еврокубковых матчах ребята чётко понимали, что надо делать. Они не позволяли шумихе и другим вещам отвлекать себя от возможности сделать что-то особенное в Европе. С самого первого дня мы верили, что можем успешно выступить в этом турнире. И надо сказать, что эта вера проходила через испытания на всём нашем пути к этому финалу», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

В полуфинале «Тоттенхэм» прошёл норвежский «Будё-Глимт» (5:1 по сумме двух матчей).

Во внутреннем чемпионате «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице за тур до финиша сезона. За 37 матчей английской Премьер-лиги команда набрала 38 очков.