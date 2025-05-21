«Арис» объявил о продлении контракта с Александром Кокориным

Кипрский футбольный клуб «Арис» объявил о продлении контракта с российским нападающим Александром Кокориным до лета 2026 года. 34-летний форвард выступает за «Арис» с осени 2022-го и почти за три года стал автором 50 (33+17) очков по системе «гол+пас» в 92 матчах.

«В минувшем сезоне Саша забил 11 голов и разделил с Гомисом первое место в списке бомбардиров, а также был основным капитаном команды. Новый контракт рассчитан ещё на один год. Ну что сказать. Продолжение следует», — сказано в сообщении пресс-службы «Ариса», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Профессиональную карьеру футболиста Кокорин начал в московском «Динамо». В 2013-м нападающий покинул бело-голубых и присоединился к «Анжи», но тем же летом вернулся в московскую команду. Также Александр выступал за «Зенит», «Спартак» и итальянскую «Фиорентину».