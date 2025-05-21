Бруну Фернандеш: я уже играл в финале и не выиграл. Надеюсь, что со второго раза получится

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о важности финала Лиги Европы для команды и для него лично. Сегодня, 21 мая, «Манчестер Юнайтед» встретится с «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Игроки должны всегда думать о том, как быть на пике своей формы, чтобы максимально помогать команде. Если я нахожусь на уровне, который считаю хорошим, этого для достижения командных целей может быть недостаточно. Мы достигли одной из своих целей, вышли в финал Лиги Европы, и я очень этому рад, потому что думал об этом ещё до начала турнира. Я всегда ставлю перед собой цель пройти весь путь до конца во всех турнирах, в которых принимаю участие.

Знаем, что наши результаты в чемпионате далеки от идеала, но 21 мая у нас будет возможность выиграть еврокубковый финал. Не каждому выпадает такая возможность. Это уникальный шанс — выиграть трофей для этого клуба. Мы прекрасно знаем, как нашему клубу важно выигрывать трофеи и как он к этому привык. Предстоящий матч важен и для меня, ведь я уже играл в финале и не выиграл. Надеюсь, что со второго раза всё получится», — приводит слова Фернандеша официальный сайт УЕФА.