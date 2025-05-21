Быстров — о конфликте Мусаева с журналистом: он не прав, но я бы на его месте тоже нахамил

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о споре главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с журналистом об игре команды после матча 29-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

«Мусаев совершенно не прав, потому что корреспондент правильно сказал — игра была слабая. Но тут понять тренера можно, признаваться, что у тебя слабая игра в первом тайме, борясь за чемпионство, тоже не стоит. Его же будут слушать игроки. Я бы на его месте тоже нахамил журналисту и отвёл бы весь негатив с плохой игры на некий скандальчик, и это бы схавали. Понятно, что нервная обстановка. Когда всё полыхало в раздевалке «Краснодара» в перерыве, тренера там не было. Он только в конце решился что-то добавить», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».