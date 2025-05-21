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Быстров — о конфликте Мусаева с журналистом: он не прав, но я бы на его месте тоже нахамил

Быстров — о конфликте Мусаева с журналистом: он не прав, но я бы на его месте тоже нахамил
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о споре главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева с журналистом об игре команды после матча 29-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
17 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мансилья – 7'     1:1 Кордоба – 29'     1:2 Оласа – 51'    

«Мусаев совершенно не прав, потому что корреспондент правильно сказал — игра была слабая. Но тут понять тренера можно, признаваться, что у тебя слабая игра в первом тайме, борясь за чемпионство, тоже не стоит. Его же будут слушать игроки. Я бы на его месте тоже нахамил журналисту и отвёл бы весь негатив с плохой игры на некий скандальчик, и это бы схавали. Понятно, что нервная обстановка. Когда всё полыхало в раздевалке «Краснодара» в перерыве, тренера там не было. Он только в конце решился что-то добавить», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

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